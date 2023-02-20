Mathias Laborda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Laborda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Laborda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Laborda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Laborda 15 Eylül 1999 tarihinde Fray Bentos şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Mathías Nicolás Laborda Malseñido şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Laborda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JJVD Futbol (Uruguay) yapmaktadır. Mathias Laborda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mathias Laborda'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mathias Laborda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/labordamathias/

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Mathias Laborda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Laborda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Mathias Laborda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Laborda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Nacional

31 Ocak 2023 yılında Vancouver

Mathias Laborda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Laborda şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mathias Laborda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Independiente de Fray Bentos, Club Anglo, Club Nacional (2016-2018)

Uruguay U23 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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