Pedro Vite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Vite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Vite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Vite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Vite 9 Mart 2002 tarihinde Babahoyo şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Jeampierre Vite Uca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Vite Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGN Football yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Vite'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Pedro Vite Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pedro_jeampierre/

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Pedro Vite Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Vite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Vite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Vite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2020 yılında Independ. U20

1 Ocak 2021 yılında Independiente

5 Ağustos 2021 yılında Vancouver

Pedro Vite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Vite şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pedro Vite Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Union (-4/2014)

Ekvador U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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