Yohei Takaoka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohei Takaoka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yohei Takaoka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yohei Takaoka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yohei Takaoka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohei Takaoka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yohei Takaoka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohei Takaoka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yohei Takaoka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yohei Takaoka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yohei Takaoka 16 Mart 1996 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 高丘 陽平 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yohei Takaoka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Sports Japan Ltd, yapmaktadır. Yohei Takaoka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yohei Takaoka'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yohei Takaoka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yohei Takaoka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yohei Takaoka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yohei Takaoka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Yokohama FC

27 Mart 2018 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2019 yılında Yokohama FC

1 Şubat 2019 yılında Sagan Tosu

23 Ekim 2020 yılında Yokohama F. M.

17 Şubat 2023 yılında Vancouver

Yohei Takaoka kimdir

Yohei Takaoka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yohei Takaoka şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Yohei Takaoka nereli

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