Sebastian Berhalter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Berhalter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Berhalter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Berhalter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Berhalter 10 Mayıs 2001 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Berhalter Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Berhalter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Berhalter'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Berhalter Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/sebastianberhalterr/

Sebastian Berhalter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Berhalter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Berhalter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Berhalter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Tar Heels

17 Ocak 2020 yılında Columbus Crew

3 Mart 2021 yılında Austin

31 Aralık 2021 yılında Columbus

4 Şubat 2022 yılında Vancouver

Sebastian Berhalter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Berhalter şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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