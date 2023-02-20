Brian White kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian White Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian White adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian White Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian White 3 Şubat 1996 tarihinde Flemington, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian White Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 1 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Brian White'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Brian White Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_BrianWhite24

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/brianwhite_24/

Brian White Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian White isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Brian White Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian White futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Blue Devils

19 Ocak 2018 yılında New York RB

1 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2018 yılında NY Red Bulls II

4 Ağustos 2018 yılında New York RB

1 Haziran 2021 yılında Vancouver

Brian White Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian White şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.