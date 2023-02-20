İsaac Boehmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Boehmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Boehmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Boehmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Boehmer 20 Kasım 2001 tarihinde Penticton, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kanada,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Boehmer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 17 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. İsaac Boehmer'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İsaac Boehmer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/isaacboehmer1/

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İsaac Boehmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Boehmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

İsaac Boehmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Boehmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2020 yılında Vancouver

9 Eylül 2021 yılında Pacific FC

30 Kasım 2021 yılında Vancouver

25 Mart 2022 yılında Vancouver 2

30 Kasım 2022 yılında Vancouver

İsaac Boehmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Boehmer şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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