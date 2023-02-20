Ryan Gauld kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Gauld Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Gauld kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryan Gauld ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ryan Gauld kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Gauld Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Gauld kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Gauld Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Gauld adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Gauld Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Gauld 16 Aralık 1995 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Gauld Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryan Gauld, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ryan Gauld'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryan Gauld Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ryan.gauld/

Ryan Gauld Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Gauld isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ryan Gauld Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Gauld futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dundee Utd U20

1 Nisan 2013 yılında Dundee United

1 Temmuz 2014 yılında Sporting B

20 Temmuz 2016 yılında Vitória Setúbal

31 Ocak 2017 yılında Sporting B

24 Temmuz 2017 yılında Desportivo Aves

30 Haziran 2018 yılında Sporting B

1 Temmuz 2018 yılında Sporting CP

31 Ağustos 2018 yılında Farense

1 Ocak 2019 yılında Sporting CP

11 Ocak 2019 yılında Hibernian FC

30 Haziran 2019 yılında Sporting CP

15 Temmuz 2019 yılında Farense

31 Temmuz 2021 yılında Vancouver

Ryan Gauld kimdir

Ryan Gauld Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Gauld şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Laurencekirk Boys Club, Brechin Boys Club

Ryan Gauld Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

İskoçya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ryan Gauld nereli

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