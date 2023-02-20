J C Ngando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 J C Ngando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak J C Ngando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
J C Ngando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
J C Ngando 20 Kasım 1999 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. Fransa,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Jean-Claude Ngando Mbende şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
J C Ngando Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E2A yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. J C Ngando'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
J C Ngando Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
J C Ngando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Amiens SC B
1 Temmuz 2020 yılında Paris FC B
1 Ocak 2021 yılında UNCG Spartans
21 Aralık 2022 yılında Vancouver
J C Ngando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
J C Ngando şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.