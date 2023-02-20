Max Anchor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Anchor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Anchor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Anchor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Anchor 21 Temmuz 2004 tarihinde Surry, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Max Anchor Kenward şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Anchor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Max Anchor'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Max Anchor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Anchor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Anchor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Anchor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mayıs 2022 yılında Vancouver 2

1 Ocak 2023 yılında Vancouver

Max Anchor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Anchor şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Max Anchor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mountain United FC (-2017), Vancouver Whitecaps (2017-2022)

Kanada U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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