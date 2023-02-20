Karifa Yao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karifa Yao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karifa Yao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karifa Yao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karifa Yao 28 Eylül 2000 tarihinde Laval, Québec şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kanada,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karifa Yao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SESPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 17 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Karifa Yao'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Karifa Yao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karifa_choco/

Karifa Yao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karifa Yao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karifa Yao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karifa Yao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Haziran 2019 yılında Montreal

3 Şubat 2021 yılında Cavalry FC

30 Kasım 2021 yılında Montréal

18 Mart 2022 yılında Cavalry FC

16 Kasım 2022 yılında Montréal

17 Kasım 2022 yılında Vancouver

Karifa Yao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karifa Yao şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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