Russell Teibert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Russell Teibert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Russell Teibert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Russell Teibert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Russell Teibert 22 Aralık 1992 tarihinde Niagara Falls, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kanada,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Russell James Teibert şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Russell Teibert Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Russell Teibert, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 1 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. Russell Teibert'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Russell Teibert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Russell Teibert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Russell Teibert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Russell Teibert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Vancouver

Russell Teibert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Russell Teibert şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Russell Teibert Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Saltfleet SC, Clarkson Comet, Saint Paul High School

Kanada takımında 7 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 2 gol atmıştır.

Kanada U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.