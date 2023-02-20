Kamron Habibullah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamron Habibullah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamron Habibullah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamron Habibullah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamron Habibullah 23 Ekim 2003 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kanada,Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Камрон Хабибуллах şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamron Habibullah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 23 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Kamron Habibullah'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kamron Habibullah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamron Habibullah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamron Habibullah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamron Habibullah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Nisan 2021 yılında Vancouver

11 Mart 2022 yılında Pacific FC

30 Kasım 2022 yılında Vancouver

Kamron Habibullah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamron Habibullah şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Kamron Habibullah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Kanada U17 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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