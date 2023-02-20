Brandon Servania kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Servania Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Servania adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Servania Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Servania 12 Mart 1999 tarihinde Birmingham, Alabama şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Puerto Rico uyrukludur.Gerçek adı da Brandon Iván Servania şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Servania Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Brandon Servania, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 3 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Brandon Servania'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Brandon Servania Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Servania isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brandon Servania Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Servania futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Demon Deacons

3 Ocak 2018 yılında Dallas

20 Mayıs 2018 yılında Roughnecks FC

30 Kasım 2018 yılında Dallas

29 Mart 2019 yılında North Texas SC

30 Kasım 2019 yılında Dallas

8 Şubat 2021 yılında SKN St. Pölten

30 Haziran 2021 yılında Dallas

Brandon Servania Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Servania şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Brandon Servania Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri takımında 16 numaralı formasıyla 1 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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