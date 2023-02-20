Matt Hedges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Hedges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Hedges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matt Hedges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matt Hedges 1 Nisan 1990 tarihinde Rochester, New York şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Matthew James Hedges şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matt Hedges Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mega Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 19 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Matt Hedges'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matt Hedges Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Matt_Hedges

http://www.instagram.com/mhedges24/

Matt Hedges Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matt Hedges isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matt Hedges Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matt Hedges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2009 yılında Fort Wayne

1 Ağustos 2009 yılında Butler Bulldogs

1 Mayıs 2010 yılında Reading Rage

1 Ağustos 2010 yılında Butler Bulldogs

1 Mayıs 2011 yılında Reading United

31 Temmuz 2011 yılında Butler Bulldogs

1 Ağustos 2011 yılında Tar Heels

12 Ocak 2012 yılında Dallas

19 Aralık 2022 yılında Toronto

Matt Hedges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matt Hedges şuan Toronto FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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