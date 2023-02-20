Tomas Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Romero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Romero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Romero 19 Aralık 2000 tarihinde Cherry Hill, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. El Salvador,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Lían Romero Keubler şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Romero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Tomas Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 17 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Romero'nin Toronto FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Romero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomasromero10/

Tomas Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2016 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2016 yılında Ph. Union Acad.

30 Mart 2017 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2017 yılında Ph. Union Acad.

16 Mart 2018 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2018 yılında Ph. Union Acad.

8 Mart 2019 yılında Bethlehem Steel

31 Temmuz 2019 yılında Ph. Union Acad.

1 Ağustos 2019 yılında Georgetown

1 Şubat 2021 yılında LAFC

5 Mayıs 2021 yılında Las Vegas

6 Mayıs 2021 yılında LAFC

17 Kasım 2022 yılında Toronto

Tomas Romero kimdir

Tomas Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Romero şuan Toronto FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Tomas Romero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

El Salvador takımında 18 numaralı formasıyla 5 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

El Salvador U23 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

El Salvador U17 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Tomas Romero nereli

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