Adi Fisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adi Fisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adi Fisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adi Fisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adi Fisic 22 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İsveç,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adi Fisic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adi Fisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adi Fisic'nin Örebro SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adi Fisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adi Fisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adi Fisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adi Fisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Örebro SK U19

1 Temmuz 2021 yılında Atalanta U19

6 Şubat 2023 yılında Örebro SK

30 Haziran 2023 yılında Atalanta U19

Adi Fisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adi Fisic şuan Örebro SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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