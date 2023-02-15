David Seger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Seger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Seger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Seger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Seger 15 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Seger Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. David Seger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. David Seger'nin Örebro SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

David Seger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Seger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Seger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Seger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında IFK Stocksund

1 Ocak 2019 yılında Sollentuna FK

23 Ocak 2020 yılında Örebro SK

David Seger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Seger şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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