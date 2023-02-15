Malik Mokede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Mokede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malik Mokede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malik Mokede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malik Mokede 9 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malik Mokede Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Malik Mokede, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Malik Mokede'nin Örebro SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Malik Mokede Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Malik Mokede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malik Mokede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malik Mokede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2022 yılında Örebro SK

Malik Mokede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malik Mokede şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malik Mokede Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karlslunds IF (-2022), Örebro SK (2022-)

İsveç U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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