Victor Backman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Backman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Backman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Backman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Backman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Backman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Backman

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Backman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Backman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Backman 16 Mart 2001 tarihinde Västerås şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Backman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Victor Backman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Victor Backman'nin Örebro SK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Backmanboyu ve yaşı kaç

Victor Backman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Backman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Backman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Backman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kalmar U19

8 Ocak 2021 yılında Kalmar FF

8 Ocak 2023 yılında Örebro SK

Victor Backman kimdir

Victor Backman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Backman şuan Örebro SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Köping FF (- 6/2017), Kalmar FF (7/2017 - 2020)

Victor Backman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U16 takımında 19 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Victor Backman nereli

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