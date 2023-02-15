Niclas Bergmark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niclas Bergmark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niclas Bergmark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niclas Bergmark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niclas Bergmark 7 Ocak 2002 tarihinde Örebro şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niclas Bergmark Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Thomas Andersson yapmaktadır. Niclas Bergmark, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 13 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Niclas Bergmark'nin Örebro SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Niclas Bergmark Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Niclas Bergmark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niclas Bergmark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niclas Bergmark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Örebro SK U19

13 Ağu 2019 yılında Örebro SK

Niclas Bergmark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niclas Bergmark şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niclas Bergmark Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Örebro SK (2017-2019)

İsveç U21 takımında 4 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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