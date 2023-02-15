Valgeir Valgeirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valgeir Valgeirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valgeir Valgeirsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valgeir Valgeirsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valgeir Valgeirsson 22 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valgeir Valgeirsson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Valgeir Valgeirsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valgeir Valgeirsson'nin Örebro SK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valgeir Valgeirsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valgeir Valgeirsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valgeir Valgeirsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valgeir Valgeirsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında HK Kópavogs

5 Ekim 2020 yılında Brentford B

29 Nisan 2021 yılında HK Kópavogs

29 Temmuz 2022 yılında Örebro SK

Valgeir Valgeirsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valgeir Valgeirsson şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Valgeir Valgeirsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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