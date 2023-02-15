Johannes Danho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Danho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Danho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Danho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Danho 17 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Danho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LL Sportsmanagment yapmaktadır. Johannes Danho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 16 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Johannes Danho'nin Örebro SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Johannes Danho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johannes Danho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Johannes Danho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Danho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Örebro SK U19

16 Haziran 2022 yılında Örebro SK

16 Ağu 2022 yılında BK Forward

30 Kasım 2022 yılında Örebro SK

Johannes Danho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Danho şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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