Adrian Nilsen Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Nilsen Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Nilsen Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Nilsen Pereira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Nilsen Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Nilsen Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Nilsen Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Nilsen Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Nilsen Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Nilsen Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Nilsen Pereira 31 Ağustos 1999 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Nilsen Pereira Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Adrian Nilsen Pereira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 25 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Nilsen Pereira'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Adrian Nilsen Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Nilsen Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adrian Nilsen Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Nilsen Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Kasım 2018 yılında Viking FK

12 Eylül 2020 yılında PAOK

25 Ağustos 2021 yılında Rosenborg

Adrian Nilsen Pereira kimdir

Adrian Nilsen Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Nilsen Pereira şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stavanger IF (-2012), Viking Stavanger (2013–2017)

Adrian Nilsen Pereira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adrian Nilsen Pereira nereli

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