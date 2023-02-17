Albin Gashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albin Gashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albin Gashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albin Gashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albin Gashi 25 Ocak 1997 tarihinde Hollabrunn şehrinde doğmuştur. Avusturya,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albin Gashi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Albin Gashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Albin Gashi'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Albin Gashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albin Gashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albin Gashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albin Gashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Hollabrunn Alt.

1 Temmuz 2005 yılında Hollabrunn J.

3 Ekim 2007 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2008 yılında Hollabrunn J.

17 Aralık 2009 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2013 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2014 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2017 yılında Rapid Wien

4 Temmuz 2017 yılında FAC

30 Haziran 2018 yılında Rapid Wien

14 Ağu 2018 yılında FC Den Bosch

19 Ocak 2019 yılında Rapid Wien

24 Ocak 2019 yılında SV Horn

30 Haziran 2019 yılında Rapid Wien

16 Temmuz 2019 yılında FAC

4 Ağu 2020 yılında FK Kukësi

24 Ocak 2022 yılında SV Horn

Albin Gashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albin Gashi şuan SV Horn takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Albin Gashi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Blau-Weiß Hollabrunn (2003-)

Avusturya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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