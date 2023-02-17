Pascal Macher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Macher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Macher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pascal Macher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pascal Macher 6 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pascal Macher Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Pascal Macher, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pascal Macher'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pascal Macher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pascal Macher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pascal Macher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pascal Macher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2015 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2017 yılında A. Vienna Res.

9 Temmuz 2021 yılında SV Horn

Pascal Macher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pascal Macher şuan SV Horn takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pascal Macher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wiener Sportklub (2008-)

Avusturya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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