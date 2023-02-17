Thomas Reichenvater kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Reichenvater Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Reichenvater adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Reichenvater Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Reichenvater 8 Ağu 2004 tarihinde Horn şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Reichenvater Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Thomas Reichenvater, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Reichenvater'nin SV Horn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Reichenvater Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Reichenvater isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Reichenvater Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Reichenvater futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında St. Bernhard J.

1 Temmuz 2018 yılında Horn Altyapı

1 Temmuz 2020 yılında Horn II

1 Temmuz 2022 yılında SV Horn

Thomas Reichenvater Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Reichenvater şuan SV Horn takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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