Marco Hausjell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Hausjell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Hausjell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Hausjell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Hausjell 6 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Hausjell Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Marco Hausjell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Hausjell'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marco Hausjell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marco_hausjell/

Marco Hausjell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Hausjell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Hausjell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Hausjell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2009 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2014 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Admira II

1 Ocak 2018 yılında Admira Wacker

20 Temmuz 2019 yılında SV Horn

31 Temmuz 2020 yılında Admira Wacker

4 Ocak 2022 yılında Würzb. Kickers

7 Temmuz 2022 yılında SV Horn

Marco Hausjell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Hausjell şuan SV Horn takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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1. SC Felixdorf (12/2004-09/2009), Admira Wacker Mödling

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