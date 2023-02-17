Maximilian Pronichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Pronichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maximilian Pronichev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maximilian Pronichev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maximilian Pronichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Pronichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Pronichev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Pronichev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Pronichev 17 Kasım 1997 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Проничев Максимилиан Михайлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Pronichev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Neubauer 13 GmbH yapmaktadır. Maximilian Pronichev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maximilian Pronichev'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maximilian Pronichev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maximproni/

Maximilian Pronichevboyu ve yaşı kaç

Maximilian Pronichev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Pronichev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Maximilian Pronichev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Pronichev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında LFC Berlin Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2014 yılında Zenit II

20 Ağu 2015 yılında Schalke 04 U19

30 Haziran 2016 yılında Zenit II

1 Temmuz 2016 yılında Zenit 2 S-Pb

20 Eylül 2017 yılında Hertha BSC II

1 Temmuz 2018 yılında Hertha Berlin

30 Temmuz 2018 yılında Aue

31 Aralık 2018 yılında Hertha Berlin

5 Ocak 2019 yılında Hallescher FC

30 Haziran 2019 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2019 yılında Hertha BSC II

31 Ocak 2020 yılında RW Essen

1 Temmuz 2021 yılında Energie Cottbus

1 Temmuz 2022 yılında SV Horn

Maximilian Pronichev kimdir

Maximilian Pronichev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Pronichev şuan SV Horn takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Berliner Sport-Verein 1892 (2002-2004), 1. FC Schöneberg 1913 (2004-2007), Tennis Borussia Berlin (2007-2010), LFC Berlin (2010-2011), Hertha BSC (2011-2012)

Maximilian Pronichev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 12 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 8 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Maximilian Pronichev nereli

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