Andree Neumayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andree Neumayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andree Neumayer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andree Neumayer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andree Neumayer 14 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andree Neumayer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Andree Neumayer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Andree Neumayer'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andree Neumayer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andree Neumayer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andree Neumayer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andree Neumayer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mart 2008 yılında Ratzersd. Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Pottenbr. Alt.

1 Temmuz 2009 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2010 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2011 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2012 yılında AKA St. Pölten

1 Ocak 2013 yılında Herzogenburg

1 Temmuz 2013 yılında Spratzern

1 Temmuz 2014 yılında St. Pölten Jun.

1 Temmuz 2015 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2016 yılında Würmla

1 Temmuz 2017 yılında SV Horn

1 Ağu 2020 yılında SKU Amstetten

11 Ocak 2021 yılında SV Horn

Andree Neumayer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andree Neumayer şuan SV Horn takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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