Filip Stojak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Stojak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Stojak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Stojak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Stojak 15 Ağu 2005 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Stojak Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Stojak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Stojak'nin SV Horn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Stojak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Stojak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Stojak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Stojak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında SV Donau Altyap

1 Temmuz 2017 yılında 1210 Wien Jgd

1 Şubat 2018 yılında Gänserndorf J

1 Temmuz 2018 yılında Angern Jugend

1 Temmuz 2019 yılında Horn Altyapı

1 Temmuz 2021 yılında Horn II

1 Ocak 2023 yılında SV Horn

Filip Stojak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Stojak şuan SV Horn takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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