Burak Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Yilmaz 7 Şubat 1995 tarihinde St.Pölten şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Burak Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Yilmaz Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Christian Krenn MSc yapmaktadır. Burak Yilmaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Burak Yilmaz'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Burak Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Burak Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında St. Pölten Jgd

1 Ocak 2010 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2010 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2011 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2012 yılında AKA St. Pölten

1 Temmuz 2013 yılında St. Pölten Jun.

1 Temmuz 2015 yılında SKN St. Pölten

14 Temmuz 2016 yılında A. Klagenfurt

13 Ocak 2017 yılında St. Pölten Jun.

1 Temmuz 2018 yılında FAC

26 Eylül 2020 yılında Turgutluspor

8 Şubat 2021 yılında SV Horn

Burak Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Yilmaz şuan SV Horn takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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