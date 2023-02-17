Alexander Joppich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Joppich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Joppich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Joppich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Joppich 19 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Joppich Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Alexander Joppich, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Joppich'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Joppich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Joppich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alexander Joppich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Joppich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2007 yılında W. Innsbruck J.

1 Temmuz 2008 yılında Volders Alt.

1 Temmuz 2009 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2010 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2011 yılında AKA Tirol U18

30 Ocak 2013 yılında FC Wacker II

5 Temmuz 2013 yılında FC Augsburg II

1 Ağu 2014 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2016 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2018 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2019 yılında FC Wacker

9 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında SV Horn

Alexander Joppich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Joppich şuan SV Horn takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Joppich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Raika Volders (09/2002-), AKA Tirol

Avusturya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.