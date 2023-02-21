Aleksandr Zuev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Zuev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Zuev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Zuev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Zuev 26 Haziran 1996 tarihinde Kostanay şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya,Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Зуев Александр Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Zuev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MV Team yapmaktadır. Aleksandr Zuev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Zuev'nin FK Khimki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Zuev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aleksandr_zuev10/

Aleksandr Zuev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Zuev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Zuev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Zuev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2013 yılında Spartak II

1 Temmuz 2014 yılında Spartak 2

1 Ocak 2016 yılında Spartak Moskova

17 Şubat 2017 yılında KS Samara

30 Haziran 2017 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2017 yılında Rostov

30 Haziran 2018 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2018 yılında Rostov

2 Eylül 2019 yılında Rubin Kazan

31 Temmuz 2020 yılında Rostov

10 Ağustos 2020 yılında Rubin Kazan

14 Temmuz 2022 yılında Khimki

Aleksandr Zuev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Zuev şuan FK Khimki takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Zuev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tobol Kostanay, Akademia Futbola Chelyabinsk (-03.2010), Akademia Chertanovo Moskau (03.2010 - 09.2013)

Rusya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

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