Vladislav Shitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Shitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Shitov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislav Shitov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladislav Shitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Shitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Shitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Shitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Shitov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Shitov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Shitov 7 Mayıs 2003 tarihinde Yaroslavl şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шитов Владислав Алексеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Shitov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Vladislav Shitov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Shitov'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Shitov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Shitov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Shitov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Shitov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Akademia FCSM

1 Ağustos 2020 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

15 Temmuz 2022 yılında KS Samara

30 Haziran 2023 yılında Spartak Moskova

Vladislav Shitov kimdir

Vladislav Shitov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Shitov şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shinnik Yaroslavl

Vladislav Shitov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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Vladislav Shitov nereli

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