Aleksandar Cirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Cirkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Cirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Cirkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Aleksandar Cirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Cirkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Cirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Cirkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Cirkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Cirkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Cirkovic 21 Eylül 2001 tarihinde Smederevska Palanka şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Ћирковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Cirkovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCIRAMANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Cirkovic'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Cirkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aleks_cirkoviic30/

Aleksandar Cirkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Cirkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandar Cirkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Cirkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2010 yılında Perchtoldsd. J.

27 Ekim 2011 yılında Vösendorf Jgd

1 Temmuz 2012 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Admira II

1 Ağustos 2020 yılında Admira Wacker

2 Şubat 2021 yılında Macva

30 Haziran 2021 yılında Admira Wacker

20 Temmuz 2021 yılında Gimnàstic

17 Ocak 2022 yılında Vozdovac

26 Ağustos 2022 yılında KS Samara

Aleksandar Cirkovic kimdir

Aleksandar Cirkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Cirkovic şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Admira Wacker Mödling (2009-)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksandar Cirkovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Mikhail Oparin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Oparin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mikhail Oparin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Oparin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omar Satam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Satam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omar Satam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Satam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giorgi Shelia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Shelia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giorgi Shelia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Shelia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jathob Muslet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jathob Muslet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jathob Muslet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jathob Muslet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!