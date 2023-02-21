Aleksandar Cirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Cirkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Cirkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Cirkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Cirkovic 21 Eylül 2001 tarihinde Smederevska Palanka şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Ћирковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Cirkovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCIRAMANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Cirkovic'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Cirkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aleks_cirkoviic30/

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Aleksandar Cirkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Cirkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandar Cirkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Cirkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2010 yılında Perchtoldsd. J.

27 Ekim 2011 yılında Vösendorf Jgd

1 Temmuz 2012 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Admira II

1 Ağustos 2020 yılında Admira Wacker

2 Şubat 2021 yılında Macva

30 Haziran 2021 yılında Admira Wacker

20 Temmuz 2021 yılında Gimnàstic

17 Ocak 2022 yılında Vozdovac

26 Ağustos 2022 yılında KS Samara

Aleksandar Cirkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Cirkovic şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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