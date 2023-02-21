İlya Gaponov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Gaponov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Gaponov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Gaponov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Gaponov 25 Ekim 1997 tarihinde Orel şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гапонов Илья Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Gaponov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stanislav Stanislavsky yapmaktadır. İlya Gaponov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Gaponov'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İlya Gaponov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Gaponov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Gaponov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Gaponov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında DYuSSh Strogino

1 Ocak 2014 yılında Strogino II

1 Temmuz 2015 yılında Strogino

16 Temmuz 2018 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2019 yılında Spartak Moskova

22 Şubat 2022 yılında KS Samara

30 Haziran 2022 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2022 yılında KS Samara

İlya Gaponov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Gaponov şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

İlya Gaponov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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