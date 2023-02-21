Nikolay Rasskazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Rasskazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Rasskazov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Rasskazov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Rasskazov 4 Ocak 1998 tarihinde Efremov, Tula Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Рассказов Николай Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Rasskazov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MV Team yapmaktadır. Nikolay Rasskazov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolay Rasskazov'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Rasskazov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Rasskazov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nikolay Rasskazov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Rasskazov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Spartak II

1 Ocak 2017 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2018 yılında Spartak Moskova

1 Ekim 2020 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2021 yılında Spartak Moskova

27 Ocak 2023 yılında KS Samara

Nikolay Rasskazov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Rasskazov şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikolay Rasskazov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mech Yefremov, Khimik Novomoskovsk, Arsenal Tula, Spartak Moskau (2010—2015)

Rusya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 17 numaralı formasıyla 20 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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