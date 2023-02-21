Vladimir Pisarskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Pisarskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Pisarskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Pisarskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Pisarskiy 27 Şubat 1996 tarihinde Simferopol şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Vladimir Sychevoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Pisarskiy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Vladimir Pisarskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladimir Pisarskiy'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Pisarskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Pisarskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vladimir Pisarskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Pisarskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Krymteplitsa

12 Ekim 2020 yılında Irtysh Omsk

1 Temmuz 2021 yılında Orenburg

5 Ocak 2023 yılında KS Samara

Vladimir Pisarskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Pisarskiy şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vladimir Pisarskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UOR Simferopol (2010-2013)

Rusya takımında 31 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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