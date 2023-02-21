Dmytro İvanisenya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro İvanisenya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro İvanisenya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro İvanisenya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro İvanisenya 11 Ocak 1994 tarihinde Kryvyi Rig, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Іванісеня Дмитро Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro İvanisenya Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dmytro İvanisenya, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dmytro İvanisenya'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmytro İvanisenya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/ivanisenia21/

Dmytro İvanisenya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro İvanisenya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dmytro İvanisenya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro İvanisenya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Shakhtar 3

1 Temmuz 2013 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2015 yılında Illichivets

30 Haziran 2016 yılında Shakhtar II

29 Ağustos 2016 yılında Illichivets

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2018 yılında Dinamo Tbilisi

16 Temmuz 2019 yılında Zorya Luhansk

6 Temmuz 2021 yılında KS Samara

Dmytro İvanisenya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro İvanisenya şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dmytro İvanisenya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 25 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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