Benjamin Garre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Garre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Garre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Garre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Garre 11 Temmuz 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Benjamín Antonio Garré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Garre Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Garre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Benjamin Garre'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Garre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BenjaGarre

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http://www.instagram.com/benjagarre_/

Benjamin Garre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benjamin Garre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Benjamin Garre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Garre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2016 yılında Man City U18

1 Temmuz 2017 yılında Man City U23

1 Ocak 2020 yılında Racing Club

10 Haziran 2022 yılında Huracán

28 Ocak 2023 yılında Racing Club

29 Ocak 2023 yılında KS Samara

Benjamin Garre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Garre şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Benjamin Garre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vélez Sarsfield

Arjantin U17 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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