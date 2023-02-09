Benjamin Garre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Garre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Garre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Garre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Benjamin Garre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Garre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Garre

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Garre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Garre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Garre 11 Temmuz 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Benjamín Antonio Garré şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Garre Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Garre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Benjamin Garre'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Garre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BenjaGarre

http://www.instagram.com/benjagarre_/

Benjamin Garreboyu ve yaşı kaç

Benjamin Garre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benjamin Garre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Benjamin Garre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Garre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2016 yılında Man City U18

1 Temmuz 2017 yılında Man City U23

1 Ocak 2020 yılında Racing Club

10 Haziran 2022 yılında Huracán

28 Ocak 2023 yılında Racing Club

29 Ocak 2023 yılında KS Samara

Benjamin Garre kimdir

Benjamin Garre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Garre şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vélez Sarsfield

Benjamin Garre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U17 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Benjamin Garre nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Leandro Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Malatini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Malatini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Malatini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Malatini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Santanna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Santanna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Santanna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Santanna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?