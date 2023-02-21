Roman Evgenjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Evgenjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Evgenjev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Evgenjev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Evgenjev 23 Şubat 1999 tarihinde Spasskoe, Primorje Region şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Евгеньев Роман Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Evgenjev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Roman Evgenjev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Evgenjev'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Roman Evgenjev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Evgenjev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roman Evgenjev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Evgenjev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2016 yılında Akademia Dinamo

1 Ocak 2017 yılında Dinamo 2

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2018 yılında Dinamo Moskova

15 Temmuz 2022 yılında KS Samara

Roman Evgenjev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Evgenjev şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roman Evgenjev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sokol Moscow (-2010), Spartak Moscow (2010-2013)

Rusya takımında 24 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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