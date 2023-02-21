Bogdan Ovsyannikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Ovsyannikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Ovsyannikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Ovsyannikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Ovsyannikov 5 Ocak 1999 tarihinde Nizhniy Novgorod şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Овсянников Богдан Игоревич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Ovsyannikov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Bogdan Ovsyannikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Bogdan Ovsyannikov'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Ovsyannikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Ovsyannikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bogdan Ovsyannikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Ovsyannikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2016 yılında KS Samara II

1 Temmuz 2017 yılında KS 2 Samara

31 Ağustos 2017 yılında Leiria U19

30 Haziran 2018 yılında KS 2 Samara

1 Temmuz 2018 yılında KS Samara II

1 Ocak 2020 yılında KS Samara

Bogdan Ovsyannikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Ovsyannikov şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bogdan Ovsyannikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Volga-SDYuSShOR-8 Nizhniy Novgorod

Rusya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 2 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.