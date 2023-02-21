Evgeniy Frolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Frolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Frolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Frolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Frolov 5 Şubat 1988 tarihinde Krasnoyarsk-26, Krasnoyarsk Region şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Фролов Евгений Константинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Frolov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Frolov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 2 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Frolov'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Frolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Frolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Frolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Frolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Lisma-Mordovia

1 Ocak 2010 yılında Znamya Truda

30 Haziran 2010 yılında Mordovia

1 Ağustos 2010 yılında Torpedo Moskau

31 Aralık 2010 yılında Mordovia

1 Ağustos 2011 yılında Dinamo Moskova

29 Ağustos 2014 yılında Sakhalin

30 Haziran 2015 yılında Dinamo Moskova

15 Temmuz 2015 yılında Kuban Krasnodar

16 Şubat 2017 yılında Baltika

30 Ağustos 2017 yılında Orenburg

1 Temmuz 2019 yılında Sochi

2 Şubat 2020 yılında KS Samara

Evgeniy Frolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Frolov şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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