Sergey Babkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Babkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Babkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Babkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Babkin 25 Eylül 2002 tarihinde Volgograd şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бабкин Сергей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Babkin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Sergey Babkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Babkin'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Babkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Babkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Babkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Babkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2017 yılında Anzhi U19

1 Temmuz 2017 yılında Anzhi II

12 Temmuz 2019 yılında Loko Moskau II

1 Nisan 2021 yılında Loko-Kazanka M.

1 Eylül 2021 yılında Loko Moskova

7 Eylül 2022 yılında KS Samara

30 Haziran 2023 yılında Loko Moskova

Sergey Babkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Babkin şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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