Glenn Bijl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glenn Bijl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Glenn Bijl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Glenn Bijl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Glenn Bijl 13 Temmuz 1995 tarihinde Stadskanaal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Glenn Bijl Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Essel sports management yapmaktadır. Glenn Bijl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 25 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Glenn Bijl'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Glenn Bijl Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/glennbijl/

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Glenn Bijl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Glenn Bijl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Glenn Bijl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Glenn Bijl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gron./Cam. U19

1 Temmuz 2014 yılında Gron./Cam. U21

5 Ocak 2016 yılında FC Dordrecht

30 Haziran 2016 yılında Groningen U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Emmen

25 Ağustos 2021 yılında KS Samara

Glenn Bijl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Glenn Bijl şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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