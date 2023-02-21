Aleksandr Soldatenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Soldatenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Soldatenkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Soldatenkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Soldatenkov 28 Aralık 1996 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Солдатенков Александр Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Soldatenkov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Aleksandr Soldatenkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Soldatenkov'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Soldatenkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Soldatenkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Soldatenkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Soldatenkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Chertanovo II

1 Temmuz 2014 yılında Chertanovo

1 Ağustos 2020 yılında KS Samara

Aleksandr Soldatenkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Soldatenkov şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Soldatenkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 3 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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