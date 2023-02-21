Amar Rahmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Rahmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amar Rahmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amar Rahmanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amar Rahmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Rahmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amar Rahmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Rahmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Rahmanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Rahmanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Rahmanovic 13 Mayıs 1994 tarihinde Sindelfingen şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amar Rahmanović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Rahmanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestTransfer yapmaktadır. Amar Rahmanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Amar Rahmanovic'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Amar Rahmanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Rahmanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Amar Rahmanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Rahmanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2012 yılında Novi Pazar

7 Ağustos 2013 yılında FK Olimpik

1 Temmuz 2014 yılında NK Istra

17 Ocak 2015 yılında FC Koper

1 Ocak 2016 yılında NK Maribor

29 Ağustos 2016 yılında NK Celje

1 Temmuz 2017 yılında FK Sarajevo

20 Ocak 2021 yılında Konyaspor

7 Eylül 2022 yılında KS Samara

Amar Rahmanovic kimdir

Amar Rahmanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Rahmanovic şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Sloboda Tuzla

Amar Rahmanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 21 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 8 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Amar Rahmanovic nereli

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