Georgiy Zotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Zotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgiy Zotov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgiy Zotov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgiy Zotov 12 Ocak 1990 tarihinde Novosibirsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Зотов Георгий Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgiy Zotov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Georgiy Zotov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Georgiy Zotov'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgiy Zotov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgiy Zotov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Georgiy Zotov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgiy Zotov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Lokomotiv 2

18 Şubat 2013 yılında Met-Kuz

1 Temmuz 2013 yılında Salyut Belgorod

30 Ağustos 2013 yılında Metalurg D.

1 Temmuz 2014 yılında Anji Mahaçkale

6 Şubat 2016 yılında Kuban Krasnodar

4 Şubat 2017 yılında KS Samara

26 Temmuz 2019 yılında Orenburg

31 Temmuz 2020 yılında KS Samara

17 Ağustos 2020 yılında Rubin Kazan

24 Ağustos 2022 yılında KS Samara

Georgiy Zotov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgiy Zotov şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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