Maksim Vityugov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Vityugov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Vityugov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Vityugov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Vityugov 1 Şubat 1998 tarihinde Krasnoyarsk şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Витюгов Максим Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Vityugov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Maksim Vityugov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Maksim Vityugov'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Maksim Vityugov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Vityugov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Vityugov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Vityugov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Chertanovo

1 Ağustos 2020 yılında KS Samara

Maksim Vityugov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Vityugov şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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