Aleksandr Kovalenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kovalenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Kovalenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Kovalenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Kovalenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kovalenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Kovalenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kovalenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Kovalenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Kovalenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Kovalenko 8 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Коваленко Александр Игоревич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Kovalenko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Aleksandr Kovalenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krylya Sovetov Samara futbol takımında oynamaktadır. Krylya Sovetov Samara takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Kovalenko'nin Krylya Sovetov Samara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Kovalenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Kovalenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandr Kovalenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Kovalenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Chertanovo II

1 Temmuz 2021 yılında Chertanovo

5 Şubat 2022 yılında KS Samara

25 Temmuz 2022 yılında Sochi

26 Temmuz 2022 yılında KS Samara

30 Haziran 2023 yılında Sochi

Aleksandr Kovalenko kimdir

Aleksandr Kovalenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Kovalenko şuan Krylya Sovetov Samara takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Kovalenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 22 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Aleksandr Kovalenko nereli

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